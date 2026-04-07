テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが４日、「ＡＮＮスーパーＪチャンネル」の土日キャスターとしてデビューを飾った。初日は「とても緊張しました、、、！」とＳＮＳで明かし、７日付では「まだまだ緊張が取れず、慣れないこともありますが、しっかりと丁寧に伝える気持ちを忘れずに取り組んで参ります。引き続きよろしくお願いします…！」とつづった。また「息子と娘の＃入学式も無事に終わりました家族皆で新しい環境