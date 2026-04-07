アルピニスト野口健氏の長女で、今年の第58回ミス日本グランプリに輝いた野口絵子さん（22）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、父のエピソードを語った。「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。著名人の親を持つ出演者たちはそれぞれ、親のエピソードを赤裸々に告白した。父とともにテレビに出演することが多い絵子さん。MCの明石家さんまからは「父さんは厳しくな