◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が来日２度目の先発で初被弾した。それまで無安打無失点と好投していた最速１６３キロ右腕。０―０で迎えた４回２死、四球で許した走者を一塁に置いて５番・ファビアンに内角高め１５０キロの直球を左翼席に運ばれた。チームは４月２日の中日戦（バンテリンドーム）から５試合連続で先制点を奪われ