◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（７日・横浜）プロ５年目で１軍初登板初先発のＤｅＮＡ・深沢鳳介投手が、４回１失点で降板した。インフルエンザ感染で登板を回避したジョン・デュプランティエ投手に代わって抜てきされた深沢は、初回に３本の安打を浴びて１点を失ったが、２、３回は走者を背負いながらも決定打を許さず無失点。４回には２死満塁で田中を空振り三振に仕留めて大ピンチを脱出。裏の攻撃で代打を送られ交