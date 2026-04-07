兵庫アーバン競馬を主催する兵庫県競馬組合は７日、令和７年度第３回騎手試験に合格した新人騎手２人が１４日にデビューすると発表した（出走投票等により、変更となる場合あり）。また、新人騎手紹介式を９日、園田９Ｒ終了後に西ウィナーズサークルで開催する。新人騎手２人は以下の通り。高橋洸佑（タカハシ・コウ）騎手（１８）＝園田・保利良平厩舎＝騎手服は胴緑・胴白ダイヤモンド・袖白・袖赤一本輪南部楓