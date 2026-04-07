◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダ）広島・大盛穂外野手が今季１号となる２ランを放った。２点リードの５回２死一塁。巨人のウィットリーの真ん中直球を右翼席へ放り込んだ。「２アウトから（森下）暢仁が出てくれたので、暢仁をかえそうと、思い切って打ちにいくことができました」。４回にファビアンの２ランで先制した直後の攻撃。わずか３安打で４得点だ。ドラフト１位・平川（仙台大）の離脱により、２日