ジーユーは5月22日より、世代を超えて愛されている「ポケモン」との最新コレクションを、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。今回のコレクションは「夏の海」をテーマにしており、親子でマリンルックを楽しめるラインナップになっているという。(C)2026 Pokémon.○メンズはユニセックスでも楽しめるマリンテイストなデザインメンズアイテムは、ボーダーやネイビーといったマリンテイストを取り入れたデ