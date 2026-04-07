女優の綾瀬はるかが７日、都内で映画「人はなぜラブレターを書くのか」（１７日公開、石井裕也監督）の公開直前イベントに出席した。２０００年に東京・中目黒駅で起きた地下鉄日比谷線脱線事故で亡くなった高校生ボクサーの富久信介さん（享年１７）をめぐる、実話ベースの淡い恋物語。この日は全国各地１８９のスクリーンと中継を結び、３万人がイベントに参加した。綾瀬の出身地である広島の観客に向けては「広島のみなさー