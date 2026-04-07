中東情勢の影響で、原油由来の石油製品「ナフサ」の価格が高騰し、私たちの生活を支える製品に値上げの懸念が広がっています。少しでも影響を抑えようと関連する企業は「リサイクル」に力を入れています。 7日、佐賀県吉野ヶ里町の工場を訪ねました。こちらの工場では、スーパーやコンビニで使われる1200種類の食品トレーを、1日40万枚ほど製造しています。会社全体では全国に18の工場があり、食品トレӦ