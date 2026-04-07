警察官などになりすまして山形県鶴岡市の70代の女性から現金1000万円をだまし取った疑いで、神奈川県の32歳の女が7日、警察に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県秦野市の無職・渡部咲容疑者（32）です。警察の調べによりますと、渡部容疑者は去年9月、鶴岡市に住む70代の女性から現金1000万円をだまし取った疑いです。女性は去年9月12日から30日までの間、複数回にわたり警察官などを名乗る電話で「あなたの口