お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が7日、都内で行われたテレ東の新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）囲み取材に出席した。会見では、若林の“聞く力”に関する質問も飛んだが、相方・春日俊彰を引き合いに出しながら笑いを誘った。【全身ショット】いい笑顔！シックな衣装で登場した若林正恭番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え