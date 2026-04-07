2026年度予算は7日午後、参議院本会議で可決、成立した。【映像】22人立った？「可否同数」の瞬間（実際の様子）珍しい事態となったのは本会議の前の、予算委員会での採決。自民党の藤川政人委員長が「賛成の方の起立を願います」と言うと、半分ほどの委員が「賛成」といいながら起立。見た目では過半数にいくかどうか微妙な状況だったが、藤川委員長はわずか6秒後には「可否同数と認めます」と宣言。そして「よって国会法第50