◇プロ野球パ・リーグ 楽天-日本ハム(7日、楽天モバイル)楽天の前田健太投手が4回途中で緊急降板となりました。3回まで無失点投球をみせていた前田投手は、4回1死1塁の場面で田宮裕涼選手への2球目を投げ、右足を気にするしぐさをみせると、3球目を投じたところで治療のためベンチ裏へ。しかし、加治屋蓮投手に交代が告げられました。その後、加治屋投手が抑えると、ベンチ前で出迎える前田投手の様子もありました。今季メジャーリ