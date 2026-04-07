4月7日（火）に放送された『徹子の部屋』に、デビュー50周年を迎えた岩崎宏美が出演。駆け出し時代の知られざる苦労を語った。【映像】「顔がデカい」の一言がショックで…岩崎宏美、トレードマークの髪形が生まれたきっかけ透き通るような歌声と圧倒的な歌唱力で、長年歌謡界の第一線を走り続けてきた岩崎。デビュー当時から変わらぬ髪形が印象的だが、その髪形が生まれたのは、若き日のある一言がきっかけだったという。「中学3