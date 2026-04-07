モデルで俳優の生見愛瑠が自身のInstagramを更新し、映画『君が最後に遺した歌』の韓国舞台挨拶時のオフショットを公開した。 参考：生見愛瑠による音楽映画の新たなマスターピース『君が最後に遺した歌』道枝駿佑と紡ぐ言葉 生見は「映画『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶2日目の日っ ありがとうございました」と報告し、「ルーピーから..はーとはーと。嬉」と喜びをつづっている