名古屋で行われている嵐のライブ。あす8日が最終日ですが、きのうの盛り上がりを取材しました。 【写真を見る】嵐ラストツアー バンテリンドーム ナゴヤに集まったファンたち…｢ファン歴30年｣｢チケットないが“嵐つながり”の友だちに会いに｣｢嵐がきっかけで日本に留学｣ （松本道弥アナウンサー バンテリンドーム ナゴヤ 名古屋・東区 4月6日）「嵐のライブツアーが始まるということで、 全国各