アジアサッカー連盟(AFC)は今月、アルヒラル所属のFWダルウィン・ヌニェスがAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ最終節アルワフダ戦(○2-1)で試合後フラッシュインタビューとプレーヤー・オブ・ザ・マッチの記者会見を欠席したとして、選手本人とクラブに合計55000ドル(約870万円)の罰金処分を下したと発表した。D・ヌニェスは昨季までプレミアリーグの名門リバプールでプレーしていたウルグアイ代表ストライ