任期満了に伴う西川町長選挙がきょう告示されました。現職と新人の２人が立候補し、前回の選挙と同じ顔触れでの一騎打ちとなりました。 【写真を見る】西川町長選挙告示現職と新人の一騎打ちに前回の選挙と同じ顔触れ（山形） 西川町長選挙に立候補したのは、届け出順に、西川町長選挙無所属の現職で２選目を目指す菅野大志さん（４７）と、無所属の新人、大泉敏男さん（７１）の２人です。 現職の菅野さんは県議会議員や、