―26年度予算規模は前年度の8倍へ、過酷な現場を変えるツールを手掛ける実力派銘柄― イラン情勢の先行きにはいまだ不透明感が漂い、東京株式市場も引き続き外部環境に神経質な局面が続いている。原油価格の動向や地政学的リスクが投資家心理にのし掛かるなか、脚光を浴びやすいのは外部環境に左右されにくく、着実に需要が積み上がる分野だろう。 そこで注目したいのが、深刻な教員不足とそれに伴う教