広島県警の警察学校で入校式が行われ、18歳から35歳までの警察官が新たな一歩を踏み出しました。入校式には新人警察官と警察職員167人が出席し、県警本部長や知事などが激励しました。2026年は女性警察官の割合が4割を超え過去最多です。県警全体の女性警察官の割合も12％を超えました。■新人警察官石原 胡実 巡査（18）「一人でも多くの人が平和に安全に暮らしていけるような社会をつくりたくて警察官になりました」■新