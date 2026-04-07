佐世保市の国道で6日夜、バイクと軽乗用車が衝突する事故がありました。 6日午後8時半頃、佐世保市有福町の国道205号で市街地方面からハウステンボス方面に直進中の軽乗用車と、対向車線からUターンしようとしたバイクが衝突しました。 この事故で、バイクを運転していた10代の男性が打撲などのケガをしました。 軽乗用車を運転していた20代の女性にケガはありませんでした。 現場は見通しのいい片側2車線の直