「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、結成7年目のコンビ「ぐろう」が新人賞に輝き、賞金100万円を手にした。同賞にノミネートされたぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎、愛凛冴の5組がネタを披露。トップバッターのぐろうは、祖父が作った「くちかみ酒」のネタで、ボケの家村涼太、ツッコミの高松巧が息の合った掛け合いで爆笑を誘った。観客審査員100人による採点（合計500点）で、ぐろうが最高の398点を獲得し