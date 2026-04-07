国宝・姫路城でいわゆる「二重価格」が導入されてから1か月。効果はあったのでしょうか。 4月7日の姫路城。城を彩る桜は4月3日に満開となり、雨の中でも写真を撮る人たちの姿が。その姫路城で3月から導入されているのが、姫路市民とそれ以外で料金を区別するいわゆる「二重価格」です。 市は3月1日に料金を改定し、18歳以上の場合、姫路市民は従来通りの「1000円」ですが、市民以外は2.5倍の「2500円」としたのです。導入