歌手でタレントのあのさんが、日本のお祭りを盛り上げます。“十六茶カラー”の浴衣を着用して登場したあのさん。「どんなお祭りに行ってみたい？」という質問に「花火大会行きたいです」と話しました。浴衣姿のあのさんとともにステージを埋め尽くすのは、お祭り関係者のみなさん。全国のお祭りや花火大会とタッグを組む「十六茶」のキャンペーンにちなんで“お祭りクイズ”に挑戦することになりました。「青森ねぶた祭の『掛け声