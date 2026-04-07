ジュニアの8人組「B＆ZAI」本郄克樹（27）が7日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。3月に早大大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士号を取得したことを報告した。MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太から「かっちゃん！凄いね！博士号取ったんでしょ？おめでとう」と振られると、「博士号を取らせていただきました。ありがとうございます」とニッコリ。