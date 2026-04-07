自民党内の保守系グループ「保守団結の会」は7日、先の衆院選後初の勉強会を国会内で開いた。当選した新人らが加入し、会員は85人に増加。高鳥修一共同代表は記者団に、今後は毎月開催すると説明し、顧問を務める高市早苗首相にも必要に応じて政策提言する意向を示した。この日はインテリジェンス（情報活動）機能強化や旧姓の通称使用拡大を巡り、有識者らを招いて意見を交わした。