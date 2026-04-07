高市首相は７日夜、中東ホルムズ海峡の事実上の封鎖で供給不安が高まっている国内の石油について、備蓄放出や代替調達で「年を越えて供給を確保できるメドがついた」と明らかにした。２０２６年度予算が同日成立したことを受け、首相官邸で記者団の取材に応じた。首相は、中東情勢を踏まえて補正予算案を編成する考えがあるか問われ、「今日の時点で、今すぐ補正予算の編成が必要な状況とは考えていない」と答えた。今後国民に