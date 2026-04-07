南海トラフで巨大地震が起きる可能性を評価する定例の検討会が行われ、「特段の変化は確認されていない」と発表しました。気象庁では、有識者で作る検討会が定期的に南海トラフ巨大地震の想定震源域での地震活動や断層がゆっくりずれ動く「ゆっくりすべり」について、気象庁や産業技術総合研究所などのデータを分析しています。その結果、3月は目立った地震活動などは観測されませんでした。定例会は結果をふまえて、「南海トラフ