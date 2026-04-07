女優の中条あやみ（29）が7日、インスタグラムを更新。春を楽しむ最新ショットを公開した。中条は「ワクワクな季節」とつづり、満開の桜や、桜を撮影する後ろ姿や振り向きショットなどを公開した。この投稿に「ぽーちゃん桜が似合いすぎてる」「あやみちゃんも景色も全てがとっても素敵すぎます」「かわいい〜」「写真とるの上手すぎる」「あやみちゃん桜とても似合うね」などのコメントが寄せられている。