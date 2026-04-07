敵地トロントで快勝…直後の意外な行動に意味が米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手が試合終了直後に見せた“珍行動”にファンから驚きの声が上がっている。「仲良いな、小学生かよ」「なんだこの破滅的可愛さは」とコメントが寄せられた。ドジャースは6日（日本時間7日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズ戦に14-2で大勝。「1番・DH」で先発し、6回に今季3号ソロを放った大谷と山本は勝利の瞬間、