巨人・平山功太内野手（２２）が７日、マツダスタジアムで記者会見に臨んだ。５日に支配下契約が発表されていた。広島出身の平山は、支配下昇格を伝えられた時の心境を「広島の場所でデビューができるかもしれないというワクワク、ラストチャンスをいただけた気持ち」と語り、喜びと覚悟をにじませた。最初に吉報を伝えた父からは「『よかったな』と言ってもらった」と話し「２年半の中でケガが多かった。その中で今年はケガな