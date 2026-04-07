女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が7日、都内で開催された「ランコム ジャパン アンバサダー就任記者会見」に出席。新たに挑戦したいことや自分らしさについて語った。【写真】高石あかり、ホワイトのノースリーブコーデで登場ランコム ジャパン アンバサダーに就任した高石は「90年という歴史のあるブランドなので、自分が務まるのかとすごく驚きましたが、本当にうれしかったです」と喜び。「選んでい