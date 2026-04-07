◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）師弟コンビで初ＪＲＡタイトル奪取だ。ナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）は７日、厩舎所属の田口貫太騎手を背に、ダートＥコースから坂路でリズム良く登坂。大橋調教師は「よく頑張っている。体もあるし、イレ込まないし、レースでも引っかからない」と優等生への手応えを深めた。日曜の調教にもまたがる鞍上と、外枠だ