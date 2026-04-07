【モデルプレス＝2026/04/07】King ＆ Princeの永瀬廉が4月7日、都内で開催された映画『鬼の花嫁』鬼ヒット御礼舞台挨拶に、女優の吉川愛、池田千尋監督とともに出席。ファンからの感想に歓喜する場面があった。【写真】キンプリ永瀬廉、運命の相手を直筆で告白◆永瀬廉、観客から“美しさ”褒める感想にドヤ顔この日の舞台挨拶では、登壇者の後方に、本作に寄せられた感想が多数記されたパネルを設置。永瀬はステージ上に座り込む