◆第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場、芝１６００メートル、３着までにＮＨＫマイルＣ・Ｇ１の優先出走権）＝４月７日、栗東トレセンレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）は、全休日明けの７日、坂路を軽快にキャンターで駆け上がった。デビューから３戦連続で芝１８００メートル戦に挑んでいたが、２走前からマイルにシフト。いきなり２着に好走すると、前走は発馬を決