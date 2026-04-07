HYDEによるオーケストラを従えた全国ライヴツアー＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞国内セミファイナル、3月31日に行なわれた横浜・ぴあアリーナMM公演DAY1の模様をレポートする。2024年に発表した“動”のアルバム『HYDE [INSIDE]』と対を成す、“静”のアルバム『JEKYLL』。3月11日に配信リリースされ、5月13日にはCD版のリリースも決定しているが、ツアーが開幕した2026年1月の時点では未発表だった。よって、アルバムを聴き