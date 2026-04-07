まだ肌寒さが残るけれど、厚手のアウターはさすがに暑い。そんな今の季節に重宝するカーディガンをミドル世代の毎日コーデに取り入れるなら、可愛さも大人っぽさも備えたグレーが賢い選択かも。幅広い色味とマッチしやすいグレーのカーデは、春のワードローブで欠かせない存在になる予感。そこで今回は【グローバルワーク】から登場している、大人女性が頼れるグレ&#