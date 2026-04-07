メ～テレ（名古屋テレビ） 2014年の噴火で多くの死者や行方不明者を出した岐阜県と長野県にまたがる御嶽山が国定公園に指定されることになりました。 国定公園は国立公園に準じる景勝地として環境大臣が指定し、都道府県が管理するもので、御嶽山が全国58カ所目となります。 岐阜県などによりますと、カルデラや火山湖などの特徴的な地形があることや、山頂付近に高山植物が植生することや国の特別天然記念物、ライ