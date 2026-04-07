◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝７日、栗東トレセン良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が、チューリップ賞３着からの逆転を狙う。最終追い切り前日の７日は栗東・坂路をゆったりと登坂。斉藤崇調教師は「（１週前追い切りは）しまいの反応が良かったですし、心配なく向かえそうです」と順調ぶりに手応えをつかむ。チューリップ賞は進境を示した一戦だ