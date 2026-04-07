メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す名人戦七番勝負が8日開幕します。 今期の名人戦七番勝負は東京都文京区のホテル椿山荘東京で行われます。 4連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に日本将棋連盟の理事の糸谷哲郎八段（37）が挑戦。 糸谷八段は名人戦初挑戦です。 前日検分で2人は、駒の選定や室内の温度や明るさなどを確認しました。 藤井六冠は椿山荘での名人戦開幕局を3年連続で制してい