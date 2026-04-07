これは、知人のA子さんに聞いたお話です。休日はパチンコばかりで育児に無関心な夫。ある日、息子を連れて買い物に出かけたはずが、なんと一人で帰宅して……！？ 絶体絶命のピンチから始まった、ある家族の再生エピソードをご紹介します。 パチンコ三昧で育児は丸投げ……無口な夫に募るモヤモヤ A子さんの夫は、家ではほとんど口を開かない無口なタイプ。平日は朝早くから仕事へ出かけ、夜も遅く帰ってくる。休日はパ