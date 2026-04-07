メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県日進市の携帯電話販売店に侵入し、スマートフォン83台を盗んだとして男3人が逮捕されました。 窃盗などの疑いで逮捕されたのは、知多市の無職、笠木泰輔容疑者（21）ら男3人です。 警察によりますと3人は他の者と共謀し、去年6月、日進市内の携帯電話販売店に侵入し、スマートフォン83台、販売価格あわせておよそ915万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 警察は3人