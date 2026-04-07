6日から3日間、名古屋で行われている嵐のライブツアー。嵐が東海地方にもたらす経済効果を見てみましょう。 【写真を見る】“嵐”のラストライブ 名古屋のホテル広報｢40～50代の女性層が目立つ。ルームサービスも｣ 東海地方への経済効果は？ 様々なアーティストの中でも嵐は、やはり別格中の別格というのがこの数字を見てもわかります。まずはチケット代が1万2000円（一律）で、昨日は約4万人入っ