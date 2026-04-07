ILLIT (YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA) が“4月30日カムバック”。これにともなって4月6日、グループ公式SNSチャンネルに4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のプロモーションカレンダーを掲載した。このカレンダーによると、ILLITは本日(7日)と14日にそれぞれ「GRWM」と「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトを公開する。先だって、メンバーごとに似ている動物と共に話題を呼んだ「PAW PAW」バージョンに続き、新たな