◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）阪神との首位攻防戦でヤクルトが４回にオスナの適時打で先制に成功した。先頭の長岡が投手への内野安打で出塁。なお１死一塁から古賀の一ゴロを大山が悪送球し、長岡が三進。２死三塁のチャンスで、オスナが才木の３球目、１５０キロを中前にはじき返す先制タイムリーを放った。ヤクルトは１６年ぶりに開幕から３カード連続で勝ち越しており、７日の試合開始前の時点で