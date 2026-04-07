資料濃霧時の高松空港 濃霧の影響を受けやすい高松空港の着陸装置を高性能化する事業が、2026年度予算の新規事業として採択されました。 国土交通省が7日、空港整備に関する予算配分について公表したものです。 標高185ｍの高台に位置する高松空港は雨や濃霧の影響を受けやすく、視界不良による欠航などが多く発生しています。新規事業として採択されたのは、視界不良時でも航空機を安全に滑走路まで誘導する「計器着