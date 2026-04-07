東日本大震災から15年の節目に福島県訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、最後に訪れた浪江町をあとにし、このあと帰京されます。天皇皇后両陛下と愛子さまは、7日午後、「道の駅なみえ」を訪れ、浪江町が誇る伝統工芸品「大堀相馬焼」などをみて、震災後の伝統産業の状況などを聞かれました。「ヒビはどのようにして」「必ず入る？」説明者「必ず入ります」ご一家は「大堀相馬焼」の特徴の一つである器全体に入る「青ひび