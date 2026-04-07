◇プロ野球セ・リーグ阪神 - ヤクルト（7日、甲子園）ヤクルトが1点を先制した直後の4回裏、同点に追いつかれました。4回の攻撃で相手のミスも絡め好機をつくると、オスナ選手のタイムリーで先制。援護を受けた先発の小川泰弘投手はここまで無失点に抑えていましたが、2死から佐藤輝明選手、大山悠輔選手に連打を浴び、2死一、二塁とすると、セカンドゴロに打ち取ったと思われた打球を、伊藤琉偉選手が痛恨のトンネル。この間に2