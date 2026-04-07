『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「長野の山中に女性の遺体遺棄か宮崎県に住む男を逮捕」についてお伝えします。◇宮崎県から長野県の警察署に移送されてきた男。死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職・甲斐貴博容疑者（35）です。警察によりますと、先月27日に親族から行方不明届が出されていた、甲斐容疑者と母親。その後、今月5日に宮崎県警が延岡市内で甲斐容疑者を発見。甲斐容疑者が「先月24日