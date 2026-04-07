（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦氏）さあ、今週もお届けしてまいります、「藤井孝彦の静岡目線」というコーナーですが、一応、このタイトル、私の自筆なんですよ。左利きなのに、まあまあ上手いんですよね…自分で言うのもアレですけどね。ということで、今週は2週目ということで、今回はこのテーマでお届けしてまいります。・「新年度のモヤモヤにどう